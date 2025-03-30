رسائل حزينة من أطفال غزة إلى العالم في عيد الفطر (فيديو)

بينما يحتفل الأطفال في العالم بعيد الفطر المبارك، عبَّر عدد من الأطفال في قطاع غزة عن حزنهم الشديد لحرمانهم من فرحة الاحتفال بالعيد، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

ولم يحمل العيد لأطفال غزة هذا العام سوى المزيد من الألم والفقد والحسرة، على حد وصفهم.

وقالت طفلة نازحة للجزيرة مباشر “مش حاسين بالعيد أبدًا، ومفيش أي أجواء بتخص العيد، يعني يادوب قادرين نجيب الأكل، أكيد مش هنقدر نجيب ملابس عيد”.

ووصفت طفلة نازحة أخرى العيد بأنه أصبح مثل الأيام العادية، وعبَّرت ببراءة عن أمنيات بسيطة، قائلة “نفسي يجي عيد وإحنا بأمان، ونلبس ملابس جديدة ونظيفة، ونعمل الكعك، ونحس بأجواء العيد زي كل العالم”.

“العيد إجا والناس بتموت”

وتحدثت طفلة أخرى بحسرة عن أوضاع الناس في القطاع في العيد، وكيف قتل الاحتلال الفرحة لدى الجميع باستمرار القصف والقتل، وقالت للجزيرة مباشر “والله العيد إجا بالحرب والناس بتموت، ومفيش مصاري، ومفيش ملابس عيد، ولا معمول ولا ألعاب ولا إشي”.

وتساءلت في استنكار “هذا العيد إجا والناس بتموت، فكيف بدنا نكون فرحانين؟!”