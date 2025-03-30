الاحتلال يطلق قنابل الغاز على فلسطينيين عند مقبرة الشهداء بمخيم جنين ويواصل عدوانه على طولكرم (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قنابل الغاز على فلسطينيين عند زيارتهم مقبرة الشهداء في جنين، في أول أيام عيد الفطر، وسط العدوان المستمر منذ 69 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت، فجر اليوم الأحد، أهالي مخيم جنين أثناء محاولتهم زيارة مقبرة الشهداء في المخيم بعد صلاة العيد.

وقالت “مع دخول العدوان يومه الـ69، الاحتلال يقمع أهالي مخيم جنين أثناء زيارتهم مقبرة الشهداء بعد صلاة العيد”. ونقلت عن مصادر محلية أن الاحتلال ألقى قنابل الغاز اتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة بعضهم بحالات اختناق.

تجريف وتدمير

وفجر اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة، واعتقلت شابا فلسطينيا بعد محاصرة منزله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين، وواصلت عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، وتوسيع الطرق لإدخال آلياتها العسكرية.

وهجَّر الاحتلال حتى الآن أكثر من 21 ألفا من سكان مخيم جنين، توزعوا على نحو 39 بلدة وهيئة محلية. كما يعمل الاحتلال على تغيير معالم المخيم من خلال التدمير الممنهج الذي طال 600 منزل. وتم تدمير البنية التحتية في المخيم بشكل كامل، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

في أول أيام العيد.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مدينة جنين ومخيمها pic.twitter.com/09TAAqv7MN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2025

يأتي ذلك بينما تشهد عمليات الاعتقال في محافظة جنين ارتفاعا ملحوظا، إذ تشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في المدينة وبلدات المحافظة وقراها.

وأدى عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها المستمر منذ 69 يوما إلى استشهاد 34 فلسطينيا وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.

#عاجل | الاحتلال يُمطر الأهالي بقنابل الغاز أثناء تواجدهم لزيارة قبور أبنائهم في مقبرة شهداء مخيم جنين، وتسجيل إصابات بالاختناق. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2025

استمرار العدوان على طولكرم

وفي مدينة طولكرم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ63 على التوالي، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر، ولليوم الـ50 على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، وحملات دهم واعتقال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية تقع جنوب المدينة بعد منتصف الليل، وانتشرت فرق المشاة في محيط المسجد القديم، بالتزامن مع دخول مدرعتين إلى المنطقة.

انعدام حركة الفلسطينيين في مدينة طوباس في أول أيام العيد بعد تبليغ قوات الاحتلال عن اقتحام pic.twitter.com/pDkz8Jv4BX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2025

مخيم طولكرم

وفي مخيم طولكرم، كثفت قوات الاحتلال من انتشارها داخل حاراته وسط مداهمة المنازل وتخريبها، في وقت تواصل الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعد طرد سكانها منها بالقوة.

وأسفر العدوان المتواصل على طولكرم عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وإصابة واعتقال العشرات.

كما أدى العدوان إلى نزوح قسري لأكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، وعشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلها وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

مخيم نور شمس

وفي مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الصالحين، ووجهت تهديدات مباشرة لعدد من العائلات بإخلاء منازلها، وأمهلتهم حتى الساعة الثامنة صباحا من أول أيام العيد للمغادرة.

وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال تخريب واسعة في مناطق عديدة، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدمرة سابقا، في الوقت الذي تمركزت الجرافات وانتشرت الدوريات الراجلة في شارع مقابل لمخيم نور شمس.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وتفتيش مكثفة، وسط إطلاق القنابل الصوتية لترويع المواطنين وعرقلة تنقلهم، واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال ضاحية شرق المدينة، وتمركزت في محيط مسجد وفتشت السيارات، واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للاستجواب الميداني.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا في شارع نابلس، واعترضت حركة السيارات، ضمن سياسة التضييق على المواطنين خاصة بعد إغلاقها مقاطع من هذا الشارع بسواتر ترابية في الاتجاهين، في الوقت الذي أطلقت قنابل ضوئية في منطقة تقع في الحي الشمالي للمدينة.