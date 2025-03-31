استقالة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في نص رسالة الاستقالة التي تقدم بها لنتنياهو “أتقدم بطلبي للاستقالة من مناصبي في الحكومة، بوصفي وزيرًا للمالية، ووزيرًا في وزارة الدفاع، وذلك بهدف العودة للعمل كعضو كنيست، بناء على البند 42 ج من قانون الأساس- الكنيست.. ولدى عودتي للعضوية في الكنيست، أطلب إليك العودة وتعييني للمنصبين المذكورين أعلاه في الحكومة، وفقا للبند رقم 15 من قانون الأساس- الحكومة”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم سموتريتش قوله إن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على طلب إيتمار بن غفير رئيس حزب “القوة اليهودية” القومي الديني الحصول على مزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.

ومن غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو.