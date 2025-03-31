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استقالة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش

سموتريتش قال إن تسليح حماس مر إلى حد كبير عبر مصر
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
31/3/2025

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في نص رسالة الاستقالة التي تقدم بها لنتنياهو “أتقدم بطلبي للاستقالة من مناصبي في الحكومة، بوصفي وزيرًا للمالية، ووزيرًا في وزارة الدفاع، وذلك بهدف العودة للعمل كعضو كنيست، بناء على البند 42 ج من قانون الأساس- الكنيست.. ولدى عودتي للعضوية في الكنيست، أطلب إليك العودة وتعييني للمنصبين المذكورين أعلاه في الحكومة، وفقا للبند رقم 15 من قانون الأساس- الحكومة”.

صورة ضوئية لنص استقالة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
صورة ضوئية لنص استقالة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (الجزيرة مباشر)

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم سموتريتش قوله إن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على طلب إيتمار بن غفير رئيس حزب “القوة اليهودية” القومي الديني الحصول على مزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.

ومن غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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