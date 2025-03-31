حماس: إجبار سكان رفح على إخلائها جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان محافظة رفح على إخلائها تحت وطأة القصف والمجازر المستمرة، وتشريد عشرات آلاف الأبرياء، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان، على حد وصفها.

وقالت حماس في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الجريمة الجديدة، تهدف إلى تعميق معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها نتيجة حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الأعزل.

الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

ودعت الحركة، قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحملت حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية التي توفر له الغطاء لمواصلة جرائمه، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، وعن جرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

تفعيل الإجراءات القانونية للمحكمة الجنائية

ودعت كافة المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، “للتحرك العاجل وتفعيل إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال وقادته الإرهابيين، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.

وأصدرت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، أوامر تهجير لجميع السكان في رفح ومناطق قيزان النجار والمنارة وحي السلام جنوبي خان يونس.

ونفذت قوات الاحتلال توغلًا شمال شرقي مخيم البريج وسط إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي متواصل.

ووفق وزارة الصحة، فإن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 بلغت 1,001 شهيد، و2,359 إصابة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,357 شهيدا و114,400 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.