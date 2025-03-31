في يوم الأرض.. كنديون يتضامون مع غزة ويدعون لوقف “إبادة” الفلسطينيين (فيديو)

شهدت شوارع مدينة تورنتو الكندية، تظاهرة حاشدة بمناسبة “يوم الأرض”، الذي يحتفل به الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام، حيث تجمع عشرات الآلاف من المحتجين الذين دعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بحق العودة للشعب الفلسطيني.

وشارك في التظاهرة مجموعة من الكنديين المناصرين للقضية الفلسطينية، بينهم سكان أصليون، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، عبروا عن تضامنهم مع أهل غزة تجاه ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي.

ديفيد لأنجل، أحد المشاركين في المظاهرة، قال للجزيرة مباشر “أعتقد أنني أريد فقط أن أعرب عن قلق الشعب الكندي بشأن الوضع الفلسطيني، الذي لا يمكن الدفاع عنه، وآمل أن تأخذ الحكومة الكندية زمام المبادرة في المساعدة على تحقيق السلام في فلسطين”.

وتابع “أود أن أشارك تعاطفنا وتعازينا على الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، ونود أن نرى الحرب تتوقف ونرى فلسطين حرة”.

“إنهاء الإبادة الجماعية”

وأضافت سوزان شوش للجزيرة مباشر “رسالتي اليوم هي إنهاء الإبادة الجماعية. هذه إبادة جماعية مدعومة من الغرب، ونملك القدرة على إيقافها. يمكن لحكوماتنا وضع حد لها عبر الضغط الدبلوماسي واتخاذ أي إجراءات ضرورية لوقف القصف العشوائي. علينا أن نتحرك فورًا وبكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، وتقديم المساعدات اللازمة فورًا”.

أما طومسون، الطبيب الكندي المتخصص في الطب الباطني العام وطب الكلى، الذي عمل في غزة لفترات مختلفة منذ عام 2013، فقد عبر عن قلقه قائلاً “رسالتي هي أن على الجميع بذل كل ما في وسعهم لإنهاء الإبادة الجماعية”.

ودعا جميع الأطباء في العالم إلى أن يقفوا ضد الإبادة الجماعية بغزة، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم، ويطالبوا حكوماتهم ومؤسساتهم المحلية باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

“نريد حظرا كاملا على الأسلحة”

وقال مايلز ماغنر، أحد أعضاء “عمال من أجل فلسطين“: نطالب بفرض المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل حتى تتحرر فلسطين، نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار، كما نريد حظرًا كاملًا على الأسلحة.

وطالب ماغنر الحكومة الكندية بإنهاء تواطئها في “إبادة إسرائيل الجماعية في غزة والتطهير العرقي” في الضفة الغربية.

وأوضحت فانيا دافيدوفيتش، مشاركة أخرى في التظاهرة، أنه “لم تعد هناك كلمات كثيرة لنقولها في هذه اللحظة، نحن أمهات، نحن بشر. نحن هنا لأننا في هذا الزمن نشهد إبادة جماعية للرضع والأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين. آلاف الضحايا من الأطفال.. قصف.. أطفال يتضورون جوعًا. كفى!”.

وتابعت “يجب على هذه الحكومات أن تتحرك وتوقف تسليح إسرائيل، وتنهي الإبادة الجماعية. الحرية لفلسطين”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 50 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 113 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.