قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. ارتفاع أعداد الشهداء في ثاني أيام عيد الفطر

استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، كما استشهد فلسطينيان آخران إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد مراسل “الجزيرة مباشر” وقوع شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 15 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال، مساء اليوم الاثنين، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة.

قصف شرقي غزة

وأكدت الوكالة استشهاد 10 شهداء، بينهم 3 أطفال، عقب قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمادة في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، مشيرة إلى أن جثامين الشهداء نُقلت إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في المدينة، حيث وصل أحدهم إلى المستشفى أشلاء.

قصف مخيم البريج

كما استشهد 5 مواطنين في قصف آخر للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم الرابع عشر، الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، حيث شنت مزيدًا من الغارات في تصعيد وحشي لجرائم القتل والإبادة الجماعية.

أوامر بالتهجير

وأصدرت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، أوامر بتهجير جميع السكان في رفح ومناطق قيزان النجار والمنارة وحي السلام جنوبي خان يونس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت توغلًا شمال شرقي مخيم البريج، وسط إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي متواصل.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار 2025 نحو 1,001 شهيد و2,359 مصابًا.

كما أكدت الوزارة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 50,357 شهيدًا و114,400 مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.