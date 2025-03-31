كتائب القسام تفجر دبابة إسرائيلية شرقي خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن تفجير دبابة إسرائيلية شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم السبت الماضي.

وقالت كتائب القسام في بيان نُشر، اليوم الاثنين، عبر قناتها على “تلغرام”: “فجّرنا دبابة صهيونية بعبوة معدّة مسبقًا خلال عملها قرب الخط الفاصل، وقمنا بدكّ المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 29 مارس 2025″.

وفي السياق ذاته، ذكر جيش الاحتلال السبت الماضي أن ثلاث قذائف هاون أُطلقت تجاه قواته المتواجدة على مشارف مدينة خان يونس، إلى جانب انفجار عبوة ناسفة بإحدى جرافاته العسكرية وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة فجر 18 مارس/آذار الجاري، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. غير أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق مرارًا خلال تلك الفترة.

وتنصلت حكومة بنيامين نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تسعى إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، وعلى رأسها إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.