لا مكان لالتقاط الأنفاس.. الحرب الإسرائيلية تحول متنزهات غزة إلى مراكز إيواء مدمرة (فيديو)

“لا ترفيه في قطاع غزة”.. هكذا حرمت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 18 شهرا أهالي القطاع من المتنزهات العامة والمرافق الترفيهية، بعدما دمرت بعضها، وتحول بعض آخر إلى مراكز لإيواء آلاف الأسر التي دُمرت بيوتها جراء قصف الاحتلال.

آلاف الأهالي اضطروا إلى نصب خيامهم في متنزّه الجندي المجهول وسط قطاع غزة، الذي كان يعجّ عادة بالمتنزهين خلال فترات الأعياد، كما كان يعد منطقة ترفيهية للأطفال والعائلات المحدودة الدخل.

“كان أحلى مكان في غزة”

وقالت الطفلة كندة محمد “كان أحلى مكان في غزة، بابا كان يجيبنا نلعب وننبسط. لما صارت الحرب صار ركاما ومأوى ونازحين وصار أسوأ مكان. جحيم بنشوفه”.

دمره الاحتلال

النازحون الذين أقاموا في المتنزهات عبروا أيضا عن حزنهم الشديد لنصب خيامهم فيها، لكنهم قالوا إنهم مجبرون على فعل ذلك، وليس لديهم خيار آخر، كما قال علي نعيم، وهو أحد النازحين في متنزه السرايا وسط غزة، “هذا كان متنزها ومكانا سياحيا في الأعياد لأطفالنا، للأسف دمره الاحتلال”.

نقص شديد بالمرافق

وأوضح المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، للجزيرة مباشر، أن قطاع غزة يعاني من نقص شديد في المرافق العامة التي لجأ إليها السكان مضطرين بعد عمليات النزوح المتكررة وإنذارات الإخلاء الاسرائيلية.