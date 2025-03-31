ناشط بريطاني يشهر إسلامه في آخر أيام رمضان.. ما علاقة فلسطين بالأمر؟ (شاهد)
في أجواء احتفالية بآخر أيام شهر رمضان، أعلن الناشط البريطاني توم مامري، إسلامه في مسجد بشرق لندن، وسط حضور عدد من الأشخاص الذين شاركوه هذه اللحظة المهمة.
وتحدث مامري، الذي كان معروفًا بمشاركته القوية في الأنشطة الداعمة لفلسطين والمقاومة في بريطانيا، للجزيرة مباشر عن تأثير قضية فلسطين في اكتشافه للإسلام، وقال إن دعمه لفلسطين كان له دور كبير في التوجه نحو تعلم تعاليم الإسلام، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الغربية قد أساءت فهمه لهذا الدين الذي اكتشف فيه السلام والتسامح.
ناشط إنجليزي بعد إسلامه: هناك تصور خاطئ بشأن الإسلام.. وأنا شاكر للحراك الفلسطيني#هاشتاج #غزة #فلسطين #لندن #عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/7ElcFoYAvD
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 30, 2025
التضليل في الغرب
وتحدّث توم عن التحديات التي واجهته في الدفاع عن فلسطين في الغرب، مشيرًا إلى التضليل الإعلامي الذي يسعى لمساواة الضحية بالجلاد، خاصة في التغطيات الإعلامية التي تحاول تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه يواجه صعوبات في تصحيح الصورة الخاطئة التي تروجها وسائل الإعلام الغربية عن القضية الفلسطينية.
كما تحدث مامري عن ردود عائلته وأصدقائه حول اعتناقه للإسلام ودعمه لفلسطين، مؤكدًا أن هناك بعض التخوّفات من المحيط الاجتماعي، لكن قراره جاء بعد فترة من التفكير العميق وتعلّم الدين.
توم مامري.. ناشط إنجليزي يشهر إسلامه في آخر #رمضان#هاشتاج #غزة #فلسطين #لندن #عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/SH8oaIUsRj
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 30, 2025