ناشط بريطاني يشهر إسلامه في آخر أيام رمضان.. ما علاقة فلسطين بالأمر؟ (شاهد)

في أجواء احتفالية بآخر أيام شهر رمضان، أعلن الناشط البريطاني توم مامري، إسلامه في مسجد بشرق لندن، وسط حضور عدد من الأشخاص الذين شاركوه هذه اللحظة المهمة.

وتحدث مامري، الذي كان معروفًا بمشاركته القوية في الأنشطة الداعمة لفلسطين والمقاومة في بريطانيا، للجزيرة مباشر عن تأثير قضية فلسطين في اكتشافه للإسلام، وقال إن دعمه لفلسطين كان له دور كبير في التوجه نحو تعلم تعاليم الإسلام، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الغربية قد أساءت فهمه لهذا الدين الذي اكتشف فيه السلام والتسامح.

التضليل في الغرب

وتحدّث توم عن التحديات التي واجهته في الدفاع عن فلسطين في الغرب، مشيرًا إلى التضليل الإعلامي الذي يسعى لمساواة الضحية بالجلاد، خاصة في التغطيات الإعلامية التي تحاول تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أنه يواجه صعوبات في تصحيح الصورة الخاطئة التي تروجها وسائل الإعلام الغربية عن القضية الفلسطينية.

كما تحدث مامري عن ردود عائلته وأصدقائه حول اعتناقه للإسلام ودعمه لفلسطين، مؤكدًا أن هناك بعض التخوّفات من المحيط الاجتماعي، لكن قراره جاء بعد فترة من التفكير العميق وتعلّم الدين.