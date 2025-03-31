نسبة بلاستيك تكفي لملء جوف 18 مليون حوت.. تقرير صادم بشأن “كوكا كولا” هذه تفاصيله

بحلول عام 2030، ستكون شركة “كوكا كولا” مسؤولة عن أكثر من 600 ألف طن من النفايات البلاستيكية التي تُرمى في المحيطات والممرات المائية في مختلف أنحاء العالم كل عام، على ما أظهر تقرير نشرته منظمة “أوشيانا” غير الحكومية قبل أيام.

ويأتي إصدار التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن الأخطار التي يشكلها انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان، والتي يربطها العلماء بشكل متزايد بإصابات السرطان والعقم وأمراض القلب.

“كوكا كولا” أكبر مسبب للتلوث بالبلاستيك في العالم

وقال مدير حملة مكافحة التلوث في منظمة “أوشيانا” مات ليتلجون إن “كوكا كولا تشكّل بلا منازع أكبر مُنتِج وبائع للمشروبات في العالم”، “لذا فإن دورها مهم حقًّا عندما نتحدث عن تأثير كل ذلك في المحيط”.

تُعد شركة “كوكا كولا” أكبر مسبب للتلوث بالبلاستيك في العالم، متقدمة على شركات “بيبسيكو” و”نستله” و”دانون”، بحسب دراسة نُشرت نتائجها سنة 2024 في مجلة “ساينس أدفانسز” (Science Advances).

ما يكفي لملء جوف 18 مليون حوت

وبناء على بيانات نشرتها شركة “كوكا كولا” بشأن إنتاجها لمواد التغليف بين عامي 2018 و2023، إضافة إلى توقعات نمو المبيعات، تقدر “أوشيانا” أن استهلاك الشركة من البلاستيك من المتوقع أن يتجاوز 4.13 ملايين طن سنويًّا بحلول عام 2030.

ثم طبّقت المنظمة غير الحكومية منهجًا علميًّا قُدّم في مجلة “ساينس” عام 2020 لتقييم نسبة هذا البلاستيك الذي يمكن أن ينتهي به المطاف في النظم البيئية المائية، أي 602 ألف طن في المجموع، وهو ما يوازي تقريبا 220 مليار عبوة بسعة 500 ملليتر، ويكفي لملء جوف 18 مليون حوت.

ما هو الحل الأفضل؟

ولتجنب هذا التلوث، فإن الحل الأفضل، وفقا لمنظمة أوشيانا، يكمن في الاستعانة بمواد التغليف القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الزجاج الذي يمكن إعادة استخدامه حتى 50 مرة، أو استخدام نسخة أقوى وأكثر سمكًا من البلاستيك المصنوع من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، الذي يمكن إعادة استخدامه 25 مرة.

وكانت كوكا كولا قد تعهّدت عام 2022 بأن تصل نسبة العبوات القابلة لإعادة الاستخدام في منتجاتها إلى 25% بحلول عام 2030، معتبرة حينها أن هذه الطريقة تشكل “إحدى أكثر الأساليب فعالية للحد من النفايات”.

لكنها تخلّت عن هذا الطموح من دون ضجة كبيرة في أحدث خريطة طريق للاستدامة، نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ اختارت الشركة تركيز جهودها على عمليات إعادة تدوير النفايات وجمعها.

وقال ناطق باسم “كوكا كولا” لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من الأهداف الجديدة، فإن الشركة لا تزال “ملتزمة بتوسيع خيارات التغليف القابلة لإعادة الاستخدام”.

ويحذّر الناشطون البيئيون منذ فترة طويلة من الاعتماد المفرط على إعادة التدوير، معتبرين أن هذا الأمر يؤدّي غالبًا إلى تحميل المستهلكين المسؤولية بدلًا من معالجة المشكلة من جذورها.

“تقديم مثال يُحتذى به”

وقال مات ليتلجون “إعادة التدوير أمر جيد، لا تسيئوا فهمي”، “ولكن إذا كنتم تستخدمون البلاستيك المعاد تدويره لإنتاج المزيد من البلاستيك الذي يُستخدم مرة واحدة، فهذه مشكلة”.

يعتمد إنتاج البلاستيك على النفط؛ مما يجعل هذه الصناعة مساهما مباشرًا في تغير المناخ.

لكنّ منظمة “أوشيانا” ترى أن الأمل لا يزال ممكنا، إذ إن “كوكا كولا” تستخدم مواد تغليف قابلة لإعادة الاستخدام على نطاق واسع في بلدان مثل البرازيل وألمانيا ونيجيريا وحتى في أجزاء من الولايات المتحدة، ولا سيما بولاية تكساس.

وأضاف ليتلجون “إنهم يمتلكون القدرة على تطوير هذا الأمر وتقديم مثال يُحتذى به لبقية الجهات في القطاع”.