نفاد مخزون الطحين.. توقف مخابز برنامج الأغذية العالمي في غزة عن العمل

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، عن توقف جميع المخابز المدعومة من قبله عن العمل، وذلك بعد نفاد مخزون دقيق القمح (الطحين) بالكامل في قطاع غزة.

وقال البرنامج في بيان: “نبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدات الغذائية الأساسية للمجتمع، وندعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأضاف: “وزّع برنامج الأغذية العالمي جميع حصص الطعام المتاحة، وللأسف، لا يوجد مخزون آخر لتوزيعه على الأسر. نحن نستخدم الإمدادات المحدودة المتاحة لتوفير الوجبات الساخنة لأكبر عدد ممكن من الناس، بالإضافة إلى المكملات الغذائية، طالما استمرت الإمدادات في التوفر. إننا ندرك مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لكم ولعائلاتكم”.

سياسة تجويع ممنهجة

ويواجه قطاع غزة سياسة تجويع ممنهجة نتيجة شح المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، وفق تقارير أممية ودولية.

ورغم المطالبات المستمرة من المجتمع الدولي لإسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية ومنع حدوث مجاعة واسعة النطاق، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ أي استجابة، في ظل وجود نحو مليوني نازح.

ومنذ الأول من مارس/آذار الجاري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على قطاع غزة، إذ أغلق جميع المعابر التجارية ومنع دخول البضائع والمساعدات، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. كما رفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مستأنفًا عدوانه على القطاع.