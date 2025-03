ما موقف الدوريات الأوروبية من استراحات الإفطار خلال رمضان؟

تتباين مواقف الاتحادات الأهلية لكرة القدم في أوروبا وخارجها بشأن مسألة منح اللاعبين المسلمين الصائمين فرصة الإفطار خلال المباريات التي تقام في شهر رمضان. ففي حين تبنت اتحادات عدة سياسات مرنة تراعي خصوصيات اللاعبين المسلمين، لا تزال فرنسا متمسكة بموقفها الرافض استنادًا إلى مبادئ العلمانية.

في إنجلترا، واصلت السلطات الرياضية دعم اللاعبين الصائمين عبر السماح بفترة توقف قصيرة خلال المباريات المسائية للإفطار، وهو إجراء أثبت فاعليته في السنوات الماضية.

❤️🙏 A planned break took place yesterday during Manchester United vs Fulham to allow Noussair Mazraoui to break his Ramadan fast.#MUFC pic.twitter.com/FncirJOBFG

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) March 3, 2025