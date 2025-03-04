ما موقف الدوريات الأوروبية من استراحات الإفطار خلال رمضان؟

تتباين مواقف الاتحادات الأهلية لكرة القدم في أوروبا وخارجها بشأن مسألة منح اللاعبين المسلمين الصائمين فرصة الإفطار خلال المباريات التي تقام في شهر رمضان. ففي حين تبنت اتحادات عدة سياسات مرنة تراعي خصوصيات اللاعبين المسلمين، لا تزال فرنسا متمسكة بموقفها الرافض استنادًا إلى مبادئ العلمانية.

مبادرات إيجابية في أوروبا

في إنجلترا، واصلت السلطات الرياضية دعم اللاعبين الصائمين عبر السماح بفترة توقف قصيرة خلال المباريات المسائية للإفطار، وهو إجراء أثبت فاعليته في السنوات الماضية.

❤️🙏 A planned break took place yesterday during Manchester United vs Fulham to allow Noussair Mazraoui to break his Ramadan fast.#MUFC pic.twitter.com/FncirJOBFG — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) March 3, 2025

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مباريات كأس الاتحاد التي تتزامن مع شهر رمضان ستشهد استراحات مخصصة لذلك، كما حدث أخيرًا في مواجهتَي مانشستر سيتي ضد بليموث، ومانشستر يونايتد ضد فولهام.

وفي بلجيكا، أعادت السلطات الكروية تطبيق سياسة التوقف المؤقت للإفطار، إذ توقفت مباراة سينت ترويدن وكورتريك بالدوري يوم السبت الماضي عند الدقيقة 12، لإتاحة الفرصة للاعبين الصائمين لكسر صيامهم.

Mashaalah la pro League🇧🇪, ce championnat à permis aux joueurs faisant le #Ramadan2025 de coupé le jeûne du premier jour de ce mois béni ☪️🤲 pic.twitter.com/qDyxiq4Maj — Adam DZ ♿ (@AdamDZ_213) March 1, 2025

أما في هولندا، فقد أعلن اتحاد كرة القدم تمديد سياسته الهادفة إلى دعم اللاعبين المسلمين، إذ يُسمح بتوقف المباراة لأول مرة بعد غروب الشمس للسماح بالإفطار. ويشترط الإجراء وجود لاعب واحد على الأقل ملتزم بالصيام لتفعيل الاستراحة.

وعلى نحو مشابه، واصلت أستراليا السماح بتخصيص فترات توقف قصيرة لكسر صيام اللاعبين المسلمين منذ العام الماضي.

وبموجب هذا الإجراء، يمكن للمباريات المسائية أن تتوقف مدة 90 ثانية عند غروب الشمس لمنح اللاعبين فرصة الإفطار، في خطوة تتماشى مع طبيعة المجتمع الأسترالي المتعدد الثقافات.

فرنسا: التمسك بالعلمانية

في المقابل، يواصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التزامه بموقفه الرافض لإيقاف المباريات خلال رمضان، إذ لم يصدر أي تغيير في سياساته هذا العام على الرغم من الجدل المتجدد.

ويعود موقف الاتحاد إلى عام 2016 عندما أصدر لوائح تحظر إظهار الرموز الدينية على أرض الملعب، مستندًا إلى مبادئ العلمانية والحياد.

وتعرَّض الاتحاد الفرنسي لانتقادات حادة في العام الماضي عندما وجَّه تعليمات صريحة للحكام بعدم إيقاف المباريات للسماح بالإفطار، ما أثار غضبًا واسعًا بين اللاعبين والجمهور.

وفي واقعة لافتة عام 2023، رفع مشجعو باريس سان جيرمان لافتة كُتب عليها “تمر، كوب ماء، كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.