الدفاع المدني في غزة: نقل جثامين 48 شهيدا من مقبرة عشوائية شمالي القطاع

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى “48 ألفا و405 شهداء” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين بالقطاع “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية 8 شهداء، بينهم 7 انتُشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وآخر متأثرا بجروحه، و21 مصابا”.

وتابعت “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و405 شهداء و111 ألفا و835 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأشارت إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات”.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة “طواقمنا تنقل جثامين 48 شهيدا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان بينهم 22 شهيدا مجهولو الهوية، حيث سيتم دفنهم في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

كذلك أخرجت طواقم الدفاع المدني “رفات شهيد من تحت أنقاض منزل لعائلة الخطيب في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة”.

سياسة التجويع في غزة

وفي الأثناء، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا الثلاثاء، أدانت فيه استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية.

ووصفت الحركة هذا الإغلاق بأنه “إمعان صهيوني في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام سمع العالم وبصره”. وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف المدنيين الأبرياء من خلال حملات التجويع وتعميق المعاناة الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة والخطيرة للقانون الدولي والإنساني، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، إضافة إلى فرض إدخال المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن “الاحتلال الصهيوني يصعّد من سياسة التجويع ضد أهالي قطاع غزة في تحد واضح لكل المواقف الرافضة لهذه السياسة الإجرامية”.

وأضاف أن “هذا الإصرار من الاحتلال على تجويع أهالي قطاع غزة تلزمه مواقف واضحة وعملية من القمة العربية، تمنعه من تطبيق هذه السياسة الإرهابية، وتضع حدا لحصاره لقطاع غزة”.