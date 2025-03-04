السودان.. احتفالات بعد سيطرة الجيش على منطقة شرق النيل (فيديو)

خرج المئات من سكان ضاحية الجريف شرق بمنطقة شرق النيل، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، في مسيرات اليوم الثلاثاء احتفالا بسيطرة الجيش على المنطقة.

ونشر الجيش السوداني عبر صفحته على فيسبوك جانبا مما قال إنها حشود عفوية لسكان الجريف شرق احتفالا بانتصارات الجيش وتخليصهم من انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، حسب وصف البيان.

وفي السياق ذاته، أعلن قائد قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش، أبو عاقلة كيكل، سيطرة قواته على مستشفى شرق النيل في شرقي الخرطوم.

وأكد كيكل، خلال حديثه في مقطع مصور من أمام المستشفى، أن قوات الدعم السريع لن تستطيع الوصول إليه مرة أخرى.

سيطرة الجيش على مدخل لجسر المنشية

كما أعلن الجيش السوداني سيطرته على المدخل الشرقي لجسر المنشية، في خطوة جديدة ضمن العمليات العسكرية في المنطقة.

وفي تصريحات له، أكد اللواء الركن النعمان عوض السيد، قائد منطقة الكدرو العسكرية، أن الجيش السوداني تمكن من تأمين هذه المواقع المهمة.

ويُعَد جسر المنشية آخر الجسور التي بقيت تحت سيطرة قوات الدعم السريع على النيل الأزرق. وإذا استعاد الجيش سيطرته على جسر المنشية فسيكون قد ضرب حصارا مطبقا على قوات الدعم السريع المتمركزة وسط العاصمة بمحيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.

يُذكر أن الجيش السوداني حقق تقدما كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة في المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع على محاور عدة، ومنها المعارك حول الطرق والجسور المؤدية إلى الخرطوم.

وكان قائد سلاح المدرعات بالجيش السوداني نصر الدين عبد الفتاح قد قال إنهم عازمون على “إكمال السيطرة على ما تبقى من العاصمة الخرطوم خلال الأيام المقبلة”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023 حربا، خلَّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.