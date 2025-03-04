بعد تحذير هاكان فيدان.. تركيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني للتباحث بشأن “ادعاءات” من طهران ضد أنقرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، اليوم الثلاثاء إنه تمّت دعوة القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأنقرة إلى الوزارة لتبادل وجهات النظر والتباحث حول ما سمّاها “بعض الادعاءات التي وجَّهها مسؤولون إيرانيون ضد تركيا”.

وأشار كتشالي إلى أنهم يجتمعون بانتظام مع المسؤولين الإيرانيين لتبادل وجهات النظر، مبيّنا أن الدعوة تمّت اليوم الثلاثاء.

وأفاد كتشالي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الثنائية، كما جرى التطرق إلى اتهامات وجَّهها مسؤولون إيرانيون ضد تركيا.

وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين أصبحوا في الآونة الأخيرة يعبّرون عن انتقاداتهم لتركيا بشكل أكثر علانية.

وأضاف كتشالي “لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام أمور السياسة الخارجية أداة من أدوات السياسة الداخلية. نفضل في هذا الصدد نقل الرسائل الانتقادية إلى الدولة الأخرى بشكل مباشر”، مضيفا أن تركيا تثمن علاقاتها مع إيران كثيرا.

تحرك إيراني مماثل

جاء التحرك التركي بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير التركي، بعدما حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان طهران من زعزعة استقرار سوريا.

وقال فيدان الأسبوع الماضي في مقابلة مع الجزيرة إن السياسة الخارجية الإيرانية المعتمدة على الفصائل المسلحة “خطيرة” ويجب تغييرها.

وأضاف “إذا كنتم تحاولون إثارة التوتر في دولة ثالثة، تستطيع دول أخرى أن تزعجكم أيضا عن طريق دعم جماعات في بلدكم”.

وأفاد التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير التركي بسبب تصريحات فيدان.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إن اجتماعا عُقد أمس الاثنين بين السفير التركي حجابي كيرلانجيتش والمدير العام لشؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية محمود حيدري.

وقال حيدري “المصالح المشتركة للبلدين وحساسية ظروف المنطقة تتطلب تجنب التعليقات الخاطئة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى خلافات وتوتر في علاقاتنا الثنائية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من أمس الاثنين، إن هناك خلافات بين طهران وأنقرة على بعض القضايا.

واستطرد “نثمن بشدة علاقاتنا الثنائية مع تركيا. وللأسف ما نسمعه مرارا (من تركيا) غير بنّاء للغاية، وكان من الضروري أن تعلن إيران موقفها في هذا الصدد بشكل حاسم وواضح”.

وأضاف “ربما من الأحرى أن يفكر أصدقاؤنا الأتراك أكثر في سياسة الكيان الصهيوني (إسرائيل) في سوريا والمنطقة”.