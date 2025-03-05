السودان.. الجيش يواصل تقدمه ويسيطر على منطقة بولاية النيل الأبيض ومدينة بولاية سنار (فيديو)

قصف الجيش السوداني بالمدفعية، مواقع للدعم السريع عند المدخل الغربي لجسر المنشية في مدينة الخرطوم، فيما نشر جنود من الجيش، مقطع “فيديو” يظهر سيطرتهم على مدينة مهمة بولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.

يأتي ذلك في وقت، أظهر فيه مقطع “فيديو” جنودًا من الجيش السوداني، قالوا إنهم سيطروا على منطقة (الشرّاك) في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض في وسط البلاد.

معركة السيطرة على جسر حيوي

وقال مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع عند المدخل الغربي لجسر المنشية في مدينة الخرطوم، وسط سعي الجيش لإحكام سيطرته على الخرطوم.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني سيطرته على المدخل الشرقي لجسر المنشية، في خطوة جديدة ضمن العمليات العسكرية في المنطقة، وأكد اللواء الركن النعمان عوض-قائد منطقة الكدرو العسكرية- أن الجيش تمكن من تأمين هذه المواقع المهمة.

وجسر المنشية هو آخر الجسور التي بقيت تحت سيطرة قوات الدعم السريع على النيل الأزرق، وإذا استعاد الجيش سيطرته على الجسر يكون قد ضرب حصارا مطبقا على قوات الدعم السريع المتمركزة في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.

يُذكر أن الجيش السوداني حقق تقدما كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة في المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع على محاور عدة، ومنها المعارك حول الطرق والجسور المؤدية إلى الخرطوم.

القوات المسلحة وقوة درع السودان وقوات النخبة بجهاز المخابرات تتقدم في محور شرق النيل وكبري المنشية ويكبدون مليشيا أسرة دقلو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد – محور كوبري المنشية – ٣ مارس ٢٠٢٥م. #فيديو#السودان #القوات_المسلحة_السودانية #المقاومة_الشعبية – تحت قيادة القوات… pic.twitter.com/PbQo02NoHN — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) March 4, 2025

وكان قائد سلاح المدرعات بالجيش السوداني نصر الدين عبد الفتاح قد قال إنهم عازمون على “إكمال السيطرة على ما تبقى من العاصمة الخرطوم خلال الأيام المقبلة”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا منذ إبريل/نيسان عام 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.