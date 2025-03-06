إصابات بعضها خطرة جراء إلقاء طائرة مقاتلة قنابل خطأً (فيديو)

أعلن سلاح الجوّ الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنّ عددا من المدنيّين أصيبوا بجروح عندما ألقت إحدى مقاتلاته -عن طريق الخطأ- 8 قنابل سقطت خارج حقل الرماية المحدد لعملية التدريب التي كانت تنفّذها.

وقال سلاح الجو وإدارة الإطفاء إن 15 شخصا أصيبوا في كوريا الجنوبية اليوم، جراء إلقاء قنابل من طائرتين مقاتلتين على منطقة مدنية أثناء تدريبات عسكرية في بوشون؛ مما تسبب في إلحاق أضرار بمنازل وكنيسة.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن 15 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطرة، في المدينة التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي سول بالقرب من الحدود الشديدة التسليح مع كوريا الشمالية.

“بصورة غير طبيعية”

وقال سلاح الجو في بيان إنّ “8 قنابل متعدّدة الأغراض من طراز إم كي-82 أُسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف-16 تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدّد”، وأبدى أسفه الشديد للحادث “الذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين”.

ووقع الحادث قرابة الساعة 10:00 صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش) في بوتشون الواقعة على بُعد حوالي 25 كيلومترا جنوب الحدود المحصّنة بشدّة مع كوريا الشمالية.

(2nd LD) Pilot error blamed for mistaken fighter jet bombing over Pocheon https://t.co/8549Tg9hIB — Yonhap News Agency (@YonhapNews) March 6, 2025

إدخال إحداثيات خاطئة

ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري -لم تسمه- قوله إن سبب الحادث هو إدخال طيار إحداثيات خاطئة أسقطت بعدها الطائرتان أربع قنابل من كل منهما، وانفجرت جميعها.

وقال إن السلطات ستعلق التدريبات بالذخيرة الحية حتى يتضح ما جرى، لكن الحادث لن يؤثر في التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقرر أن تبدأ يوم الاثنين.

وقال بيان سلاح الجو الكوري الجنوبي إنّ المقاتلة كانت “تشارك في تدريب مشترك بالذخيرة الحيّة يضمّ سلاح الجو والجيش”.

من ناحيتها، أفادت وكالة يونهاب للأنباء أنّ كوريا الجنوبية أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحيّة مع الولايات المتحدة الخميس في بوتشون.

(LEAD) Pilot error blamed for mistaken fighter jet bombing over Pocheon https://t.co/Ywb4yz3J9c — Yonhap News Agency (@YonhapNews) March 6, 2025

مناورة مشتركة مع الولايات المتحدة

وبحسب مديرية الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية فإنّ القنابل “سقطت على ما يُعتقد على قرية خلال مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وقالت مديرية الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية إنّ انفجار القنابل أسفر عن “خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات، ونزوح العديد من السكان”.

وأوضحت المديرية الوطنية في كوريا الجنوبية، أنّ 4 أشخاص أصيبوا بجروح خطرة و3 أصيبوا بجروح طفيفة، وأمّا على صعيد الأضرار المادية فقد طالت كنيسة ومنزلين.

مناورات “درع الحرية”

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري مناورات “درع الحرية” العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي إحدى أكبر المناورات المشتركة السنوية بين الحليفين.

ورسميا لا تزال الكوريتان الشمالية والجنوبية في حالة حرب منذ أن انتهت الحرب بينهما التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتنشر الولايات المتحدة عشرات آلاف العسكريين في كوريا الجنوبية.