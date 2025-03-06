استشهاد أسير من جباليا في سجن النقب الإسرائيلي

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير علي عاشور البطش (62 عاما) المعتقل من جباليا بقطاع غزة، في سجن النقب الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان لهما: “إن الشهيد البطش معتقل منذ 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو متزوج وله 6 أبناء، وتوفي بتاريخ 21 فبراير/شباط المنصرم في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، وإن الاحتلال يواصل ممارسة وجه آخر من أوجه الإبادة بحق الأسرى في سجونه”.

وأضاف البيان، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل “يتعمد احتجاز جثامينهم، ويحاول التنصل من أية محاسبة دولية، وهو ما يمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة، بتنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.

وأوضح البيان، أنه باستشهاد المعتقل البطش يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 62 شهيدا، بينهم 40 من غزة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هي “الأكثر دموية” في تاريخ “الحركة الأسيرة” التي ارتفع عدد شهدائها إلى 299 منذ عام 1967.

وقالت الهيئة إن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وإن عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم ارتفع إلى 71، بينهم 60 منذ بدء الحرب. وأكدت أنّ قضية استشهاد المعتقل البطش تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.

وندد البيان بما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من “جرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسيّة، والتوسع في سياسات السلب والحرمان”، وحمّلت الهيئة والنادي في بيانهما حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل البطش، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال.

من جانبها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من استمرار الاحتلال في نهج تصفية الأسرى، مؤكدة أن ممارساته لن تثني عزيمتهم وأملهم في الحرية.

وقالت الحركة: “إن استشهاد الأسير علي البطش كان نتيجة سياسة الاحتلال المتطرفة وانتهاكاته الجسيمة بحق الأسرى في السجون”.

وأمعنت قوات الاحتلال في انتهاكاتها ضد الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووثقت الجزيرة مباشر شهادات عدد من الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا.