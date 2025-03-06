الشيباني: سوريا ملتزمة بالعدالة الانتقالية وحل أزمة الأسلحة الكيميائية

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا خاطبت “لأول مرة في التاريخ”، المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر وزير خارجيتها.

وقال الشيباني، في تصريحات نشرها عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس، إن “سوريا جددت التزامها بحل أزمة الأسلحة الكيميائية، التي ورثتها عن نظام الأسد وعانت منها لمدة 14 عامًا”، مشددًا على ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا المجازر الكيميائية.

وواجه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، اتهامات بشن عشرات الهجمات بأسلحة كيميائية لقمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار عام 2011 وطالبت بتداول سلمي للسلطة.

وفي 2013، أطلق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين، وهو غاز عصبي سام سريع التأثير، على منطقة الغوطة بريف دمشق، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم مئات الأطفال.

لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وأشار الشيباني إلى لقائه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، موضحا أن اللقاء شكل دفعة جديدة نحو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.

وأضاف “على مدار 14 عامًا، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف، لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدماً جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة”.

وفي إطار الجهود الإنسانية، التقى الشيباني بالمديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، لبحث سبل التعاون في البحث عن المختفين قسريّا وكشف مصير المفقودين في سوريا.

وأوضح أن هذا الملف “جرح مؤلم يكاد لا تخلو منه عائلة سورية”، مؤكداً التزام الحكومة السورية بالعمل حتى يتم العثور على جميع المفقودين أو حصول عائلاتهم على حقها في معرفة الحقيقة.

أمضينا 24 ساعة في هولندا، تأتي جهودنا هذه سعيا لتحقيق العدالة لشهدائنا، ومعتقلينا، والمهجرين قسراً، ولكل من عانى من جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية لعقود. 1/6 pic.twitter.com/ip7VPyS12u — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) March 6, 2025

مناقشات دولية حول العدالة الانتقالية

كما كشف الشيباني عن عقد محادثات مع نظيره الهولندي، كاسبار فيلدكامب، بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا وهولندا، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، وكذلك الجالية السورية المقيمة في هولندا.

واختتم الشيباني تصريحاته بالإشارة إلى نقاش خاص جرى برعاية المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحضور عدد من السفراء، من بينهم ممثلو الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وهولندا، والإكوادور، وإسبانيا، وبولندا، والبوسنة، وتركيا، وقطر.

كما عقد اجتماعا منفصلا مع عدد من السفراء العرب، باستضافة السفير القطري، وضم ممثلين عن الأردن، والسعودية، واليمن، وفلسطين، وسلطنة عمان، والجزائر، والمغرب.

وأشار الشيباني إلى أن الاجتماعين تناولا موضوع العدالة الانتقالية وسبل دعم المسار السوري في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والدول المشاركة.