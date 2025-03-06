بوليتيكو: اجتماع لمقربين من ترامب مع معارضين بارزين في أوكرانيا

أفاد تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، أمس الأربعاء، أن شخصيات كبيرة مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرت محادثات سرية مع عدد من أكبر المعارضين السياسيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقل التقرير عن 3 نواب أوكرانيين وخبير في السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري الأمريكي، أن المحادثات جرت مع زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، وأعضاء بارزين في حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

وذكر التقرير أن المناقشات ركزت على ما إذا كان من الممكن أن تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية سريعا. وأكد التقرير، أن المناقشات بين الأعضاء البارزين من دائرة ترامب ومعارضين أوكرانيين تناولت إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز، إن بلاده بحاجة إلى إيجاد طريقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيتطلب ذلك تقديم تنازلات من جانب موسكو وكييف، على حد وصفه.

وعلق ترامب المساعدات العسكرية لكييف بعد أيام من المشادة العلنية مع نظيره الأوكراني في البيت الأبيض.

ويُعَد قرار ترامب تجميد المساعدات العسكرية تحولًا في السياسة الأمريكية اتجاه أوكرانيا، خاصة في ظل المساعدات السابقة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الحرب ضد روسيا.