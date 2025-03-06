ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على المكسيك عقب اتصال مع رئيستها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه أرجأ الرسوم الجمركية المفروضة على معظم السلع الواردة من المكسيك لمدة أربعة أسابيع، بعد محادثة هاتفية مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

وكتب ترامب على منصته “تروث” للتواصل الاجتماعي “نحن نعمل بجد معا، على الحدود سواء بالنسبة لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكذلك وقف تهريب الفينتانيل إليها”.

وجاء إعلان ترامب بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن احتمال تأجيل الرسوم الجمركية التي قرر ترامب فرضها بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بالنسبة لمعظم السلع والخدمات، بما يوسع نطاق الإعفاء الذي قدمه ترامب أمس الأربعاء لصناعة السيارات.

اتفاقية التجارة الحرة

وفي مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية، قال لوتنيك إن التأجيل لمدة شهر لرسوم الواردات “يمكن أن يشمل كل السلع والخدمات من دول “يو.إس.إم.سي.أيه” محل الشكوى في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الولاية الأولى لترامب، والتي حلت محل الاتفاقية السابقة المعروفة باسم نافتا.

ويرى لوتنيك أن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من الدولتين ستكون مؤهلة للاستفادة من التأجيل.

“نتائج غير مسبوقة”

ومن جانبها أشادت رئيسة المكسيك “بنتائج غير مسبوقة” بعد مكالمتها مع ترامب، في إشارة إلى قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية على بلادها حى الثاني من إبريل/نيسان القادم.

وكتبت شينباوم على منصات التواصل “سنواصل العمل سويا، خصوصا على قضايا الهجرة والأمن”، وذلك عقب اتصال هاتفي “ممتاز ويتسم بالاحترام” مع ترامب.

يذكر أن شينباوم انتقدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على بلادها وأكدت أنها سترد برسوم مماثلة إذا تم تنفيذها.

كما وجه جاستين ترودو رئيس وزراء كندا انتقادا حادة للرسوم التي فرضها ترامب على بلاده، مكررا التأكيد بأنها “غير مبررة”.