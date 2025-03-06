تصاعد أعمدة الدخان من مخيم جنين مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

تصاعدت أعمدة من الدخان من جنين صباح اليوم الخميس، وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيمات شمالي الضفة، والتي بدأت بمدينة جنين ومخيمها قبل 44 يوما.

وبيّن مقطع فيديو متداول تصاعد أعمدة الدخان من مخيم جنين في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدينة ومخيمها، مع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتهجير سكان من المخيم.

استشهاد شاب

ويوم الثلاثاء، استشهد شاب فلسطيني، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر محلية، قولها إن قوات خاصة إسرائيلية تسلّلت إلى عمارة، وأطلقت النار على الشاب جهاد علاونة، فأصابته في الفخذ، وتركته ينزف حتى استشهد.

مصادر صحفية: قوات الاحتلال هدمت ودمرت منزل الشهيد نضال خازم بشكل كامل خلال العدوان المتواصل على مخيم جنين. pic.twitter.com/vpxyBalPYB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 6, 2025

عملية عسكرية واسعة

وشنت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في جنين، يوم الثلاثاء حيث اقتحمت الحي الشرقي مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، مما أدى إلى تدميرعدد من الشوارع وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، كما أجبرت سكان بعض البنايات على إخلاء منازلهم، وسط انتشار عسكري مكثف.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة جنين، ونشرت مدرعات عسكرية في مناطق شارع نابلس، ودوار عصفور، وشارع الناصرة، ما أدى إلى شلّ الحركة في المدينة، وسط مخاوف من تصعيد ميداني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه وسع عملياته في شمال الضفة إلى مناطق أخرى في جنين باستعمال مركبات عسكرية من نوع “ايتان”.

في اليوم الخامس والأربعين من العدوان.. جرافات جيش الاحتلال تهدم عددا من المنازل داخل مخيم جنين. pic.twitter.com/Tl1gRHdhgP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 6, 2025

نزوح وأزمة إنسانية

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، أن العملية العسكرية الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني قسرًا، أي ما يعادل 90% من سكان المخيم.

وترافق ذلك مع انقطاع المياه والكهرباء، والنقص الحاد في الطعام واحتياجات الأطفال. كما أشارت اللجنة إلى أن 498 منزلًا ومنشأة أصيبت بدمار كلّي أو جزئي جراء العدوان.