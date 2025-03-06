حماس: هدم المخيمات لن يوقف المقاومة في الضفة الغربية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد، إن عمليات الهدم والتهجير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم ومخيم نور شمس، ستفشل في تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة وإنهاء قضية اللاجئين.

وأضاف شديد، في تصريح صحفي عبر حساب الحركة بموقع تليغرام، اليوم الخميس، أن هذه السياسات ستتحطم أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه وعدم السماح له بتحقيق مخططاته.

​​​​​​ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 45 يوما، وهو مستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ39، كما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ26.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي “في إطار مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

مخططات الاحتلال تستهدف المخيمات الفلسطينية

وأشار شديد إلى أن الاحتلال بدأ بتكثيف حملاته ضد مخيمات جنين وطولكرم، ومن المتوقع أن تمتد إلى باقي مخيمات الضفة، وفق ما أعلنه قادة الاحتلال.

وأوضح أن هذه المخططات تهدف إلى إنهاء وجود المخيمات الفلسطينية عبر إعادة هندستها وترحيل سكانها، ومنع إعادة إعمارها، في محاولة لطمس هوية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حق العودة.

المقاومة مستمرة

وأضاف القيادي في حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل على مدار العقود الماضية في تصفية القضية الفلسطينية، رغم محاولاته المتكررة، مشيرًا إلى أن “الكبار أورثوا لأبنائهم وأحفادهم مفتاح العودة والمقاومة، ولن تنتهي هذه الفكرة حتى إنهاء الاحتلال”.

ودعا شديد الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتصدي لهذه المخططات، مؤكدًا أن المقاومة ستظل مستمرة حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​