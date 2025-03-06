بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن 24 كيانا سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، رفع عقوبات كانت مفروضة خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، على 24 كيانا في سوريا من بينها المصرف المركزي.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن “24 كيانا تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول”.

وأشار بيان نشرته حكومة بريطانيا على موقعها الإلكتروني إلى أن الكيانات بما فيها البنك المركزي والبنك التجاري السوري والبنك الزراعي التعاوني لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

وكانت شركة النفط السورية وشركة تجارة النفط السورية (SYTROL) وتجارة البترول الخارجية أيضًا من بين الهيئات التي رفع عنها العقوبات.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات من المعارضة، بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وعلقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي قبل أيام أنه “أزال 5 جهات، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.

وأضاف المجلس أنه قرر أيضًا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (الخاصة بهذه الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري”.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب حكومات أخرى عقوبات مشددة على سوريا عقب حملة القمع التي نفذها نظام الأسد ضد الاحتجاجات في عام 2011.