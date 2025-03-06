سلامة معروف: نرحب بترتيبات إدارة قطاع غزة عبر لجنة كفاءات

رحب سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بالجهود الساعية للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما يعانيه من حرب إبادة متواصلة يشنها عليه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان، اليوم الخميس: “نرحب بكافة الجهود بما فيها ترتيبات إدارة قطاع غزة عبر لجنة مشكلة من كفاءات وشخصيات وطنية مستقلة لتخفيف الأعباء عن شعبنا”.

وأضاف معروف: “نجدد انفتاحنا الكامل واستعدادنا التام لتوفير مقومات إنجاح هذه المساعي، وتذليل العقبات أمام أي خطوة متوافق عليها وطنيا، وأننا لم ولن نكون إلا سندا لهذه الجهود طالما أن مبعثها مصلحة أهلنا في قطاع غزة وطي صفحة الانقسام”.

وواصل: “نؤكد أن الهيكل الإداري والكوادر الحكومية جاهزة لاستحقاقات العمل وفق هذه الرؤية، ومواصلة أداء مهامها الوظيفية وواجباتها الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاح عمل اللجنة المذكورة”.

وفي سياق الردّ على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال المكتب الإعلامي: “هذه المواقف تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوة للاستمرار في جرائمه طالما أنه يحظى بالدعم المطلق لارتكاب المزيد من الجرائم بحق 2.4 مليون إنسان في غزة”.

وأضاف: “شعبنا أو مقاومته في غزة لم يكن أبدًا المشكلة؛ بل كانت المشكلة دائمًا في الاحتلال وما يحدث اليوم بالضفة والقدس خير دليل”.