شهيد و3 إصابات بقصف إسرائيلي شرق حي الشجاعية في غزة (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، الخميس، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب مصادر الجزيرة مباشر.

بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عددا من “المشتبه بهم” كانوا يقومون بزرع عبوة ناسفة في الأرض بالقرب من جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في شمال غزة.

وأضاف “قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بقصف المشتبه بهم من أجل إزالة التهديد”، وفقا لبيان الجيش.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى انتهاء المرحلة الأولى، ارتكبت إسرائيل أكثر من 900 خرق للاتفاق، بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.

وشملت هذه الخروقات قصفا جويا ومدفعيا، وتحليقا مكثفا للطائرات المسيّرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات. إلى جانب منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال الخيم والمنازل الجاهزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى جانب 7 إصابات.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 48,446 شهيدًا و111,852 إصابة.