لافروف: روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا (شاهد)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا ومناقشة الأسباب الأساسية للصراع.

وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الزيمبابوي أمون مورويرا في موسكو، أن وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا يعادل وجود قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن روسيا لا تهدد أوروبا لكنها بحاجة إلى إزالة أسباب الصراع في أوكرانيا، على حد قوله.

وأضاف أن الأزمة في أوكرانيا يمكن حلها في غضون أسابيع إذا توقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة، واصفًا الموقف الغربي بأنه يرى أن السلام في أوكرانيا أسوأ من الحرب.

وقال لافروف إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتصرف “بطريقة فظة”، معبرًا عن استيائه من خطاب ماكرون بشأن الدفاع النووي، الذي وصفه بأنه يشكل “تهديدًا لروسيا”.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن السعي للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.