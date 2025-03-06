لحظة سقوط جندي إسرائيلي خلال اقتحام بلدة جنوبي الخليل (فيديو)

سقط أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الريحية جنوب الخليل، وتدحرج عدة مرات قبل أن يستقر على الأرض، ثم ينهض مسرعا.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم الخميس مدينة سلفيت وبلدات في الخليل وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية.

#متابعة: لحظة سقوط أحد جنود الاحتلال خلال اقتحام قرية الريحية جنوبي الخليل. pic.twitter.com/D8cVhH89pa — فلسطين بوست (@PalpostN) March 5, 2025

سقوط على الأرض

وبيّن مقطع فيديو متداول جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يركضون حاملين أسلحتهم في أحد الشوارع بقرية الريحية جنوب الخليل، وأظهر الفيديو الجندي الذي كان في وسط الجنود وهو يسقط أرضا.

وتداولت منصات إعلامية فلسطينية، فيديو الجندي الإسرائيلي مرفقا بتعليقات، وقالت إحدى المنصات الفلسطينية “أحد جنود الاحتلال يسقط على الأرض خلال اقتحام قرية الريحية جنوب الخليل”.

إصابة فتى بالرصاص

وفي الخليل أصيب فتى فلسطيني (14 عاما) مساء أمس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، خلال اقتحامها قرية الريحية جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية قرية الريحية جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين؛ مما أدى لإصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في القدم.

تفجير منازل

كما فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزلي الشهيد محمد مسك، والأسير المصاب أحمد الهيموني بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهما منفذي عملية تل أبيب مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال فجّرت شقة الهيموني بمدينة الخليل، وكذلك منزل الشهيد مسك في نفس التوقيت بعد أن أجبرت العائلتين على مغادرة منزليهما بالقوة قبيل تفجيرهما.