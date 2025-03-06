وزارة الدفاع التركية: منع إسرائيل المساعدات الإنسانية عن غزة انتهاك للقانون الدولي

قالت وزارة الدفاع التركية إن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف الهجمات في الضفة الغربية أمران أساسيان لاستمرار وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية(حماس) وإسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وحول الوضع في سوريا أكد البيان، أن أولوية أنقرة هي ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، مضيفا أن جهود وزارة الدفاع تتواصل لتعزيز قدرات سوريا الدفاعية والأمنية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الإدارة الجديدة.

وشددت وزارة الدفاع التركية على أن حزب العمال الكردستاني أدرك ولو متأخراً أنه لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال “الإرهاب”، وأنه لا خيار له سوى حل نفسه.

وأوضحت أنه “يجب على حزب العمال الكردستاني وجميع المجموعات التابعة له أن يوقفوا أنشطتهم الإرهابية ويحلوا أنفسهم ويسلموا أسلحتهم فورا دون أي شرط أو قيد”.

جاء ذلك في تعليق وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة على تطورات الدعوة التي وجهها زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح وعقد مؤتمر لحل نفسه.

والخميس الماضي، دعا أوجلان المسجون مدى الحياة في تركيا، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لحزبه وإنهاء أنشطتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا، وذلك في رسالة له باللغتين التركية والكردية، تلاها وفد حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب التركي في مؤتمر صحفي بإسطنبول، عقب زيارته لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي.