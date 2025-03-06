وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنظر لكل دولة عربية وإسلامية على أنها تهديد

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هجمات إسرائيل المستمرة، وتحريك قواتها على الأراضي السورية بأنه “استفزاز واضح”.

وأضاف فيدان في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، أن “إسرائيل تنظر إلى كل دولة عربية وإسلامية على أنها تمثل تهديدا، وهذا أمر خطير للغاية”، مضيفا أن “استراتيجية إسرائيل في الإبقاء على كل الدول على حدودها ضعيفة غير مقبولة”.

ووصفت الصحيفة مقابلتها مع فيدان بأنها “نادرة”، كما وصفته بأنه “الوجه العلني لدور أنقرة في المساعدة على استقرار سوريا ما بعد الأسد”، هذا في الوقت الذي يدير فيه العلاقات مع الجيران الإقليميين الحذرين من النفوذ التركي المتزايد في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيدان، الذي كان رئيسًا لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية من عام 2010 إلى عام 2023، لعب دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجية تركيا في سوريا والشرق الأوسط بشكل أوسع، علاوة على علاقات أنقرة مع حلف “الناتو” الذي تمتلك فيه تركيا ثاني أكبر جيش بعد الجيش الأمريكي.

اللاعب الأكثر نفوذا

وأضافت الصحيفة أنه عقب سقوط نظام الأسد برزت تركيا باعتبارها اللاعب الأكثر نفوذا في سوريا، وذلك “بعد أن أجبرت إيران على الانسحاب بشكل مهين، وفقدت روسيا حليفها في قلب الشرق الأوسط”، وفق وصف الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط فيدان بالرئيس السوري أحمد الشرع، التي تعود إلى اجتماع سري عقد حوالي عام 2017 عندما كانت هيئة تحرير الشام تعزز سيطرتها على إدلب، حينها نصح فيدان الشرع “بقطع جميع العلاقات مع الجماعات المتطرفة”، بما في ذلك القاعدة.

ووصف فيدان، في مقابلته مع الصحيفة، الشرع بأنه “واصل مسيرته”، موضحا أنه “لديه الآن فهما أفضل للمجتمع الذي يتعامل معه”، كما أن خبرته في تقديم الخدمات لمحافظة إدلب “أوضحت له أن الحياة لا تتعلق بالحرب فقط”.

وضع قوات “قسد”

وأضافت الصحيفة أن من أهم ما يثير قلق فيدان هو وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر عليها الجماعات الكردية، وقامت الولايات المتحدة بتسليحها وتدريبها، على عكس رغبة أنقرة، لتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت الصحيفة أن أنقرة تعتبر “قوات سوريا الديمقراطية” امتدادا حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي، حيث حارب الدولة التركية لنحو 40 عاما قبل أن يدعو زعيمه عبد الله أوجلان لحل الحزب، وإلقاء السلاح مؤخرا.

وحذر فيدان في مقابلته مع الصحيفة من أن “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يقدر عدد مقاتليها بنحو 65 ألف مقاتل، “يجب أن تحل نفسها وتطرد مقاتليها غير السوريين من البلاد، أو تواجه خطر العمل العسكري التركي مجددا”.

“لن نسمح لهم بالاستمرار”

وأضاف فيدان “هؤلاء الأفراد هم أشد أعداء تركيا”، موضحا أن بينهم 2000 مقاتل من حزب العمال الكردستاني، ونحو 5 آلاف مقاتل من فروعه السورية، وشدد على أن أنقرة “لا يمكن أن تسمح لهم بالاستمرار”.

وتأمل تركيا أن تؤثر دعوة أوجلان أعضاء حزبه إلى إلقاء السلاح على موقف القوات الكردية في سوريا.

كما أن أنقرة، كما ذكرت الصحيفة، تمنح الحكومة السورية الوقت الكافي لحل المشكلة.

وأقترح فيدان في مقابلته مع الصحيفة خطة لتطوير تحالف إقليمي لمحاربة “الجهاديين”، كبديل للمهمة التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأوضح فيدان أن القوات التركية قد تسيطر أيضا على المعسكرات والسجون التي تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة وأقاربهم، إذا لزم الأمر.