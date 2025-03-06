15 قتيلا من قوات الأمن السورية جراء كمائن نصبتها فلول نظام الأسد (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 15 من قوات الأمن السورية جراء كمائن لفلول النظام المخلوع في مناطق الساحل السوري اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات الأمن السورية الخميس أنها تخوض اشتباكات في ريف محافظة اللاذقية، مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” عن مدير أمن محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي إن “المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن”، العقيد السابق في الجيش السوري خلال حقبة الأسد وأبرز قادته العسكريين.

وذكرت الوكالة في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني أن “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد” استهدفت “عناصر وآليات لوزارة الدفاع” قرب البلدة، ما أسفر عن “استشهاد عنصر وإصابة آخرين”.

وكانت قوات الأمن أطلقت الثلاثاء حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها لـ”كمين مسلح” نصبته “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد”، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصادر أمنية.

وقال الأمن العام باللاذقية إنه قبض على “فلول من النظام البائد بحي الدعتور استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع ويحيد آخرين”.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أيضا مقتل القيادي التابع للنظام السابق وئام خضور خلال إشتباكات مع الأمن الداخلي في بلدة الدعتور في اللاذقية.

عاجل | مدير أمن محافظة اللاذقية السورية: قواتنا تفرض طوقاً أمنيا لمحاصرة فلول ميليشيات الأسد وعصابات خارجة عن القانون في قريتي بيت عانا والدالية بريف اللاذقية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lq0L9XBDhN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2025

كمين في جبلة

وفي بلدة جبلة الساحلية، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع “قتلى وجرحى من عناصر الأمن السوري جراء كمين نفذته خلايا فلول النظام المخلوع”.

وقال إنه تم استهداف سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني السوري من قبل فلول النظام السوري على طريق جبلة اللاذقية.

وأفاد بأن “تعزيزات عسكرية وأمنية للدولة السورية تتجه إلى مدينة جبلة الساحلية لملاحقة فلول النظام المخلوع”، كاشفا عن “ارتفاع حدة الاشتباكات بين قوات الأمن السورية وفلول النظام في ريف اللاذقية”.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد في جبلة تهاجم أحد حواجز إدارة الأمن العام قرب المدينة، وتستهدف سيارات الأهالي”.

وقال مدير أمن اللاذقية إنه “ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقًا، هاجمت مجموعات عدة من فلول ميليشيات الأسد نقاطنا وحواجزنا، واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها، مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قواتنا”.

وأضاف “استنفرنا قواتنا في المحافظة بشكل كامل، وتمكنا من امتصاص هجومهم في ريف جبلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة معهم داخل المدينة”.

وفي وقت لاحق خرجت مظاهرة أمام مخفر مدينة جبلة بالساحل للمطالبة بملاحقة فلول النظام.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن “تعزيزات من قوات الأمن العام في مدينة حلب تتوجه إلى الساحل السوري”.