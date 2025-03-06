17 كوريًّا جنوبيًّا يعتنقون الإسلام دفعة واحدة بحلول رمضان (فيديو)

وثقت الرابطة الإسلامية في عاصمة كوريا الجنوبية سول، لحظات اعتناق 17 كوريًّا وكورية الإسلام، بحلول أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع مارس/آذار الجاري، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أمس الأربعاء.

وظهر الشبان والشابات الكوريون وهم يجلسون حول الإمام في المسجد المركزي بسول، ويتلون آيات من القرآن الكريم، ثم نطقوا الشهادتين بصورة جماعية وراء الإمام.

وحسب وصف مقطع الفيديو، أقيم يوم السبت، الأول من مارس، حفل “نطق الشهادة” لمعتنقي الإسلام الجدد بعد إتمامهم بنجاح برنامج التعليم الفقهي الإسلامي، الذي بدأ منذ شهر.