سوريا.. اشتباكات في اللاذقية وطرطوس واستمرار العمليات ضد فلول النظام المخلوع (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن العام السوري وفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على طريق اللاذقية – جبلة السريع، وسط استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام السوري ووزارة الدفاع استخدمتا طائرات “شاهين” المسيّرة لاستهداف مواقع فلول النظام السابق في مدينة جبلة بريف اللاذقية شمال غرب سوريا.

وأعلنت محافظة اللاذقية تمديد حظر التجوال في المدينة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم غد، فيما قررت محافظة طرطوس تمديده حتى الساعة 10 صباحًا، مع السماح فقط بالخروج لأداء صلاة الجمعة.

كما أعلنت جامعة طرطوس تأجيل الامتحانات الجامعية جميعها المقررة غدا السبت، بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في المدينة.

تعزيزات عسكرية في بانياس

وأكدت محافظة طرطوس دخول أرتال من قوات وزارة الدفاع السورية إلى مدينة بانياس، لدعم جهود إدارة الأمن العام في ملاحقة فلول النظام السابق، في إطار العمليات الأمنية المستمرة.

من جهتها، علّقت الخارجية التركية على الأحداث في اللاذقية، مشددة على ضرورة منع هذه الاستفزازات من أن تتحول إلى تهديد للسلام في سوريا والمنطقة.

ومنذ مساء الخميس، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول النظام المخلوع بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.