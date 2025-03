الأونروا: العملية الإسرائيلية أدت إلى أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة منذ حرب عام 1967

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية، أثّرت كثيرا في حياة الفلسطينيين.

وقال المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازاريني على منصة “إكس”، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت، أمس الخميس، بهدم أكثر من 16 مبنى في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأضاف أن ذلك يأتي عقب عمليات هدم عدة أخرى لمنازل المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، وقال إن عمليات هدم المنازل الممنهجة وعلى نطاق واسع لها تأثير غير مسبوق على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وقال المسؤول الأممي، إن مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، أصبحت خالية تقريبًا من سكانها، مع تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل، ويواجه الناس الآن احتمال عدم وجود مكان للعودة إليه.

وأشار مفوض عام (الأونروا)، إلى أن هذه العملية هي الأطول والأكثر تدميرًا منذ الانتفاضة الثانية، وقد أسفرت عن أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، وأُجبر نحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.

واختتم المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازاريني قائلا “لقد خلقت القوانين الإسرائيلية المناهضة للأونروا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني 2025 فراغا في الوجود الدولي عندما كانت هناك حاجة ماسة إليه”.

من ناحية أخرى، عبّر رولاند فريدريش، المسؤول في وكالة (الأونروا)، عن مخاوف متزايدة من أن يكون الهجوم الواسع الذي ينفّذه جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة الذي أدى لدمار كبير ونزوح عشرات آلاف الفلسطينيين، إنما يصب في إطار “رؤية الضمّ” الإسرائيلية.

وتنفّذ القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، باستمرار عمليات اقتحام تستهدف مسلّحين، لكن العملية الجارية منذ أواخر يناير/كانون الثاني، هي بالفعل الأطول منذ عقدين من الزمن، وأدّت إلى تداعيات وخيمة على الفلسطينيين.

Yesterday, the ISF demolished 16 buildings in Nur Shams Camp in the #WestBank – without any military necessity, violating international law. These demolitions form an alarming new pattern, permanently changing the characteristics of refugee camps. pic.twitter.com/ZVbDpix37s

— Roland Friedrich (@GRFriedrich) March 7, 2025