تتكون من الشعير والفول واللحم.. تعرف إلى وجبة تقليدية رمضانية في تاجوراء (فيديو)

في كل عام، يُحيي أهالي منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس عادة متوارثة تتمثل في توزيع مئات وجبات “البازين” الشعبية يوميا مجانًا، لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان.

ويتجمع أهالي المنطقة ويقومون بطهي هذه الأكلة على الحطب بعد أذان الظهر لتكون جاهزة في وقت العصر، ويجري توزيعها قبل أذان المغرب على الأهالي والمغتربين من الجنسيات المختلفة، ليستلم كل منهم حصته في أجواء رمضانية مميزة.

قال رمضان النوري، أحد أعضاء اللجنة المشرفة على موائد الإفطار في تاجوراء، إن فريقًا من المتطوعين من أهالي المنطقة يقوم بإعداد وجبة “البازين”.

إعداد وجبة “البازين”

ووجبة “البازين” من الأكلات الشعبية والطبق الأساس في غالبية المناسبات في المنطقة الغربية من ليبيا، وتتكون من “دقيق الشعير والفول واللحم”.

وأشار النوري، في حديثه للجزيرة مباشر، إلى أن هذه الموائد تعتمد على مساهمات الأهالي وصدقات المتبرعين، من أجل إطعام المحتاجين بشكل يومي خلال شهر رمضان.

وتعد عادة توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان في تاجوراء من التقاليد التي تتوارثها الأجيال، للتعبير عن روح التضامن والتكافل بين الناس في الشهر الكريم.