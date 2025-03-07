تحقيق للغارديان: العثور على مقبرة جماعية سرية أنشاتها قوات الدعم السريع شمال الخرطوم

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق نشرته اليوم الجمعة أن أكثر من 500 شخص قد يكونوا تعرضوا للتعذيب أو التجويع حتى الموت دفنوا في مقبرة جماعية سرية شمال الخرطوم، وفق أدلة أطلعت عليها الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن زيارة إلى قاعدة لقوات الدعم السريع، بعد أن تمكن الجيش السوداني من استعادتها، أظهرت وجود مركز اعتقال غير معروف به أغلال معلقة، وغرف للعقاب وبقع من الدماء على الأرض.

وتابعت الصحيفة أن شهادات الأفراد الذين تم اعتقالهم على يد قوات الدعم السريع في هذا المركز تصف كيف تعرضوا للتعذيب بشكل متكرر حتى تم تحريرهم.

مقبرة جماعية سرية

وذكرت الصحيفة أنه يوجد على مقربة من مركز الاعتقال 550 قبرا بلا أسماء على الأقل، الكثير منها تم حفره في وقت قريب ويحتوي بعضها على عدد من الجثث.

ووصفت الصحيفة المقبرة بأنها الأكبر من بين المقابر التي تم العثور عليها خلال الحرب الأهلية في السودان، وقد تكون أحد أسوأ جرائم الحرب خلال الصراع الدامي في السودان.

وأضافت أن الفحوص الطبية التي أجريت على الناجين من مركز الاعتقال أظهرت تعرضهم للتعذيب، وخلصت إلى أنهم تعرضوا أيضا للتجويع.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على هذه القاعدة، القريبة من قرية جاري شمال الخرطوم، وأنشات فيها مركزا للقيادة والتدريب بعد أن بدأت الحرب في السودان.

وأكدت صور الأقمار الصناعية والمصادر العسكرية عدم وجود أي مقابر في هذه المنطقة قبل أن تبدأ الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023.

“أحد أكبر مشاهد الجرائم”

ووصفت منظمة هيومان رايتس واتش، التي تقوم بتقصي الانتهاكات التي وقعت في السودان خلال الحرب، اكتشاف موقع مركز الاعتقال والمقبرة شمال الخرطوم بأنه “أحد أكبر مشاهد الجرائم الفظيعة في السودان التي تم اكتشافها مننذ أن بدأت الحرب”.

وأكد الدكتور هشام الشيخ، الذي أجرى فحوصا طبية على 135 فردا من الناجين من مركز الاعتقال، بعد أن استعاد الجيش السوداني السيطرة عليه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وجود أدلة طبية توضح تعرض الناجين للتعذيب وسوء التغذية على نطاق واسع.

وقال الشيخ للصحيفة إن الناجين، وكلهم من المدنيين، عانوا من صدمة شديدة عند العثور عليهم، لدرجة أنها كانوا عاجزين عن التحدث.

وأضاف الشيخ أن الكثير من الناجين أخبروه بوفاة كثيرين آخرين في القاعدة نتيجة التعذيب.

لم تتوقع اكتشاف الموقع

وأكد النقيب جلال أبكر من الجيش السوداني إنه خدم في قاعدة جاري حتى اندلاع الحرب في عام 2023، ولم يكن هناك موقع للدفن حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية سودانية أن قوات الدعم السريع لم تتوقع أن يتم اكتشاف مركز الاعتقال والمقبرة الجماعية قرب قرية جاري شمال الخرطوم، حيث سيطرت على مساحة واسعة من الأرضي في المنطقة بحيث ظنت أنه تم تأمين مركز الاعتقال.

غير أن الجيش السوداني حقق تقدما كبيرا على محاور القتال حول الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، وتمكن من استعادة مناطق كثيرة، من بينها قرية جاري، ليتم اكتشاف المقبرة الجماعية بجوارها.

وتسببت الحرب في السودان في أحد أسوأ الأزمات الإنسانية، حيث قتل عشرات الآلاف من السودانيين خلال الحرب، واضطر نحو 14 مليون فرد إلى النزوح من منازلهم وأرضهم.