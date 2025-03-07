حماس: نطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال المساعدات

قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لليوم السادس على التوالي ومنع إدخال المساعدات يمثل أحد أشكال حرب الإبادة التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني.

وقال القانوع على حسابه الشخصي: “نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإنهاء معاناة شعبنا”.

وأضاف أن سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين الدولية، وجريمة حرب يستوجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت حركة (حماس)، أنه استعدادًا لمفاوضات المرحلة الثانية لا يوجد أمام الاحتلال بدائل للإفراج عن باقي أسراه، إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة على أنها لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، إذ إن الاتفاق له ارتدادات ستعصف بمستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنها لن تسمح لمماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته بأن تعطل الاتفاق، على حد وصفها.