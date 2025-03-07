شاهد: الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف اللاذقية بعد اشتباكات مع فلول نظام الأسد

دخلت وحدات من وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الجمعة، قريتي المختارية والزوبر في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا، وذلك عقب اشتباكات مع فلول النظام السابق الذين كانوا يسيطرون على المنطقتين.

وأكدت مصادر ميدانية، للجزيرة مباشر، استعادة السيطرة بالكامل وسط استمرار عمليات التمشيط.

وفي وقت سابق الخميس، هاجمت مجموعات عدة من فلول مليشيات نظام بشار الأسد نقاطا وحواجز ودوريات أمنية في منطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية، وهو ما اعتبره مدير أمن اللاذقية مصطفى كنيفاتي، “هجوما مدروسا ومعدا بشكل مسبق”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونتج عن الهجوم الذي يعد الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن، وفق كنيفاتي.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد قبل نحو 4 أشهر، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم الانصياع لهذه المبادرة أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.