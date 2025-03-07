شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مسجد النصر في نابلس.. وحماس تحذر من تدنيس المقدسات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مسجد النصر في البلدة القديمة بنابلس، مع استمرار للعدوان على المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان.

وأظهر مقطع “فيديو”، دهم جنود الاحتلال المسجد بكامل تجهيزاتهم العسكرية، مستخدمين القوة المفرطة في تفتيش زوايا المسجد جميعها، محاولين تدنيسه والعبث بمحتوياته من سجاد ومصاحف.

وفي تصريح صحفي، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاقتحام، واعتبرت هذه الاعتداءات جزءًا من “حرب الاحتلال الدينية” على المقدسات الإسلامية.

وأكدت الحركة أن الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات في الضفة الغربية هي محاولة لتهويد الأماكن المقدسة، في ظل استمرار محاولات الاستيلاء على المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأضافت أن شعب فلسطين ومقاومته سيظلان الدرع الحصين للدفاع عن مساجدهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن العدوان على الأماكن المقدسة لن يمر دون رد.

دعوة لشد الرحال إلى الأقصى

ودعت (حماس) شعب فلسطين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والإبراهيمي وصد عدوان الاحتلال على المساجد والمقدسات، والوقوف ضد محاولاته لتهويد المقدسات الإسلامية في الشهر المبارك.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.

ويعدّ الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.​