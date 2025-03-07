صحيفة معاريف: تراجع ثقة 47% من المجتمع الإسرائيلي بالجيش بعد نتائج التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، استنادًا إلى استطلاع أجراه معهد “لازار“ للأبحاث بالتعاون مع “Panel4All”، عن تراجع ثقة غالبية المجتمع الإسرائيلي في الجيش بعد عرض نتائج التحقيقات العسكرية المتعلقة بإخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونشر الاستطلاع أمس الخميس، على خلفية استمرار ظهور نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي والشاباك حول الإخفاقات في 7 أكتوبر، وعدم اليقين بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وأظهر الاستطلاع أن 47% من المجتمع الإسرائيلي تراجعت ثقتهم بالجيش بعد ظهور نتائج التحقيقات، كما أظهر الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي لا يزال يدعم بغالبيته تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بينما يستمر تراجع الثقة في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الاستطلاع، فإن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي تضررت بعد عرض نتائج تلك التحقيقات، إذ بلغت نسبة من تراجعت ثقتهم 47%، بينما زادت ثقة 12% من الجمهور فقط، في حين أجاب 28% بأنهم لم يتأثروا، وأجاب 13% من الجمهور بأنه لا يعلم.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع دعمًا كاسحًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، يتم تعيينها من قبل رئيس المحكمة العليا، الذي وصل إلى 87% بين ناخبي المعارضة الإسرائيلية، و85% بين ناخبي الأحزاب العربية، و33% بين ناخبي الائتلاف الحاكم، بينما عارض 53% من أنصار الحكومة تشكيلها.

كما كشف استطلاع “لازار“ للأبحاث أنه لم يطرأ هذا الأسبوع أي تغيير جوهري على خريطة الكتل السياسية المتوقعة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث بقي الوضع كما هو: 52 مقعدًا لكتلة أحزاب الائتلاف مقابل 58 مقعدًا لأحزاب المعارضة، و10 مقاعد إضافية للأحزاب العربية.