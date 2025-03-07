عبد الملك الحوثي: نمهل العدو الإسرائيلي 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

أعلن زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، الجمعة، أن جماعته ستستأنف هجماتها البحرية في البحر الأحمر إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، إنه ستُمنَح مهلة مدتها أربعة أيام للاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى القطاع المحاصر.

وأضاف “إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد انتهاء المهلة المحددة في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، فسنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو”.

واتهم الحوثي إسرائيل بالسعي إلى “التجويع والإبادة الجماعية في غزة”، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار يمثل تصعيدًا إنسانيًّا لا يمكن السكوت عنه.

وشدَّد على أن “الاحتلال الإسرائيلي يماطل في الوفاء بالتزاماته الإنسانية في غزة، وسط دعم أمريكي واضح لسياساته العدوانية”.

وأكد وجود “انتقاص كبير في مقابل ما تم الاتفاق عليه بخصوص خروج المرضى والجرحى للعلاج، وما يتعلق بالانسحاب من محوري رفح”

وقال إن حماس حريصة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في الاتفاق.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر وقف دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

اتهامات بتصعيد شامل

وفي تصريحاته، أشار الحوثي إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدف إلى تصعيد جديد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين قسرًا وتوسيع الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف أن هناك تضييقًا غير مسبوق على المقدسات الإسلامية، مثل المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما أشاد الحوثي بـ”التعامل الإنساني الواضح” الذي أبدته المقاومة الفلسطينية تجاه الأسرى الإسرائيليين في غزة، منتقدًا في الوقت ذاته المعاملة التي يلاقيها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.

ودعا زعيم الجماعة إلى ضغط دولي عاجل لإنهاء الحصار على قطاع غزة، مؤكدًا أن “السكوت على هذا الوضع يعني السماح باستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.

وتضامنًا مع غزة، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، كما هاجموا أهدافًا في إسرائيل.