غزة: شهيدان إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة للمدنيين في حي الشجاعية

أفادت مصادر الجزيرة مباشر باستشهاد فلسطينيّين، ظهر اليوم الجمعة، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المواطنين علاء عماد اسليم، ومحمد صبحي اسليم، استشهدا إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة، مجموعة من المواطنين قرب مسجد المعتصم بشارع المنصورة شرق حي الشجاعية في القطاع.

◾ تغطية صحفية: استــشهاد المواطنين علاء عماد اسليم وابن عمه محمد صبحي اسليم في استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لمجموعة من الأهالي قرب مسجد المعتصم نهاية شارع المنصورة شرقي حي الشجاعية. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 7, 2025

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قتلت 58 فلسطينيا بينهم 10 أطفال و3 سيدات في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي آخر إحصائية، أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و446 شهيدا، والإصابات إلى 111 ألفا و852 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة.