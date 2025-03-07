قيود الاحتلال تمنع مصلين فلسطينيين من الوصول إلى الأقصى في أول جمعة من رمضان (شاهد)

توافد مصلون فلسطينيون، صباح اليوم، إلى حاجز قلنديا جنوبي رام الله، في طريقهم إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة من شهر رمضان، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على توصية الأجهزة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة الغربية بدخول المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال الشهر الفضيل.

كما أعلنت السماح لكبار السن والأطفال حتى 12 عامًا بالدخول، شريطة الحصول على إذن مسبق والخضوع لفحص أمني.

غضب فلسطيني

وأعرب فلسطينيون، للجزيرة مباشر، عن غضبهم واستيائهم من القيود الإسرائيلية، حيث أكدت غادة من مخيم بلاطة، أن الاحتلال يصعّب الحصول على تصاريح حتى للحالات المرضية، فيما قال الحاج موسى حرفوش، البالغ من العمر 70 عامًا، إنه مُنع من العبور رغم استيفائه الشروط المعلنة.

ومن جانبه، أوضح الحاج خميس أبو سرور من نابلس، أن المصلين يُمنعون رغم اقتصار زيارتهم على أيام الجمعة في رمضان، وأضاف “إذا لم نصلِّ في الأقصى بهذا الشهر الفضيل، فمتى سنصلي؟”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت سابقًا السماح بدخول عدد محدود من المصلين، إلا أن شهودًا أكدوا منع العديد منهم عند الحواجز، ما أثار غضب المصلين الذين وصفوا الإجراءات بالتمييزية مقارنة بالتسهيلات المقدمة للمستوطنين لدخول المسجد.