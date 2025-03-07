مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يحذر المقيمين من 10 دول من السفر خارج الولايات المتحدة

حذر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بمن فيهم المقيمون الدائمون والطلاب والعمال، من مغادرة البلاد خلال الأيام الثلاثين المقبلة إذا كانوا من دول من المحتمل أن يشملها حظر سفر جديد قد تصدره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقاً لبيان صحفي أصدره المجلس الخميس، قد يشمل الحظر دولًا مثل أفغانستان، العراق، إيران، ليبيا، فلسطين/غزة، باكستان، الصومال، السودان، سوريا، واليمن.

خطوة متوقعة في 21 مارس

وأضاف البيان أن إدارة ترامب حددت يوم 21 مارس/آذار الجاري الموعد النهائي لقيام الوكالات الفيدرالية بتقديم قائمة بالدول التي تعاني من “نقص في إجراءات التدقيق بالتأشيرات”، وهو ما سيؤدي إلى منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المجلس أن نصيحته للمقيمين بشكل قانوني دائم ممن يحملون جنسيات هذه الدول هي عدم مغادرة الولايات المتحدة على الرغم من تمتعهم بوضع قانوني سليم.

والسبب، كما ذكر المجلس في بيانه، هو أن إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى حاولت منع المسلمين المقيمين بشكل قانوني عام 2017 من العودة للولايات المتحدة، في حال سفرهم، وهو القرار الذي تم إلغاؤه من جانب القضاء بعد رفع دعوى في هذا الشأن، ما تتطلب وقتا حينها حتى تم وقف تنفيذه.

وأشار المجلس إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستقوم بالخطوة نفسها هذه المرة.

نصائح للمقيمين بشكل قانوني

وقدّم المجلس مجموعة من النصائح للمقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، من أبناء الدول التي قد يشملها قرار منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، ومن أبرز هذه النصائح: