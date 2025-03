هجوم روسي واسع يستهدف منشآت الطاقة والغاز في أوكرانيا

أعلنت شركة “نفتو غاز” الأوكرانية أن هجومًا روسيًا استهدف منشآت إنتاج الغاز الطبيعي التابعة لها، ما أدى إلى وقوع أضرار دون تسجيل إصابات.

كما أفادت شركة الطاقة الأوكرانية “دي تيك” بتعرض منشآتها في منطقة بولتافا لأضرار كبيرة جراء الهجوم.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت منشآت الطاقة والغاز الأوكرانية، في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد.

ومن جهته، قال وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشنكو، إن روسيا استخدمت صواريخ وطائرات مسيّرة في استهداف البنية التحتية للطاقة، بينما وصف وزير الخارجية الأوكراني الهجوم بأنه استهدف منشآت مدنية، داعيًا إلى زيادة الضغط الدولي على موسكو لإنهاء الحرب.

Overnight, Russia launched a massive missile and drone strike against Ukraine, targeting primarily energy and civilian infrastructure. 261 missiles and drones. Russian murderers will only stop when we stop them. Pressure on Russia must be increased to end the war sooner. pic.twitter.com/ZUQ0VUxKiH

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 7, 2025