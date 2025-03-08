“أيام الله”.. ما حكم الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة؟ (فيديو)

أكد الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة قطر، أن الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة دون إضافة سورة أخرى بعدها، يصح شرعًا، مستندًا إلى قول النبي ﷺ “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، لكنه أشار إلى أن الأولى أن يضيف المصلي آيات أخرى.

وأوضح المجيدي، خلال مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر، أن العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله، كان يرى استحباب زيادة شيء على الفاتحة، استنادًا إلى أن بعض روايات الحديث النبوي السالف ذكره ورد فيها كلمة “فصاعدًا”، بمعنى أن يقرأ الفاتحة ويواصل القراءة بآيات أخرى.

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ اسمع الإجابة من د.عبدالسلام المجيدي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SV2CMpt83V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2025

ورغم صحة الصلاة بالفاتحة فقط من الناحية الفقهية، إلا أنه شدد على أن ذلك خلاف الأولى، تمامًا كمن يقتصر على الصلوات المفروضة دون السنن، حيث تصح عبادته، لكن يبقى القبول عند الله.