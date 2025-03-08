“الحرية لفلسطين” متضامن يتسلق برج بيغ بن ويلوح بالعلم والكوفية (فيديو)

تسلق رجل يلوح بالعلم الفلسطيني في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، برج “بيغ بن” في لندن، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يهتف “الحرية لفلسطين”.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية إنهم علموا بالواقعة في الساعة 07:24 بتوقيت “غرينتش”.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى قصر “ويستمنستر” في لندن اليوم السبت، بعد قيام رجل يرفع علم فلسطين بتسلق برج “بيغ بن”.

وأظهر مقطع “فيديو” الرجل وهو يقف على حافة بارتفاع أمتار عدة ببرج “إليزابيث”، الذي يضم ساعة “بيغ بن”، حاملا علم فلسطين، يلوح به وكوفية فلسطينية.

وتم إغلاق شارع قريب، والدفع بسيارات خدمات الطوارئ إلى الموقع، بينما قام المارة بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني أقامته الشرطة، فيما كان أشخاص يقفون بعضهم يرتدي الكوفية الفلسطينية.

وشوهد 3 من عمال الطوارئ وهم يصعدون على سلّم رجال الإطفاء، لمحاولة التحدث إلى الرجل الموجود على الحافة.

وقال المتحدث “أفراد الأمن في الموقع يعملون على إنهاء الواقعة بشكل آمن.. ويتلقون المساعدة من فرقة الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن”.

تضامن واسع مع غزة

وشهدت العاصمة البريطانية لندن في أوقات سابقة وعلى مدى شهور، مظاهرات تضامن حاشد مع غزة تندد بالحرب عليها، وتدعو لوقف إطلاق النار.

وتظاهر مئات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية، وخاصة في أيام السبت، مجددين المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وهم يرفعون أعلام فلسطين ولافتات تضامن مع غزة ومع الضحايا من الأطفال والنساء.

وقامت جماعات حقوقية ومنظمات غير حكومية منها “ائتلاف أوقفوا الحرب” بتظاهرات ووقفات احتجاجية تضامنا مع غزة، ومطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.