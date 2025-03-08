بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.. حكومة غزة تكشف بالأرقام حقائق مفزعة عن معاناة نساء القطاع

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن نساء غزة يعانين من “الموت البطيء” نتيجة الحصار المفروض على القطاع، وانعدام الرعاية الصحية المستدامة، فضلاً عن استمرار منع المساعدات الإنسانية.

وأضاف معروف، في بيان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن عشرات النساء الفلسطينيات جرى اعتقالهن في وقت سابق، وتعرضن للتعذيب داخل المعتقلات الإسرائيلية، مما يزيد من معاناتهن اليومية.

وبيّن مكتب الإعلام الحكومي، أن نحو 2000 امرأة وفتاة فلسطينية سيعشن مع إعاقات دائمة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، في مؤشر على حجم الأضرار البشرية الجسيمة التي تعاني منها النساء في غزة.

أرقام مفزعة

وأوضح البيان، أن نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة يعانين من ظروف غير إنسانية، ويواجهن تحديات صحية صعبة بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، ما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر.

كما أكد على أن 13 ألفاً و901 امرأة في غزة فقدن أزواجهن ليصبحن أرامل، في حين أن 17 ألف أم فلسطينية فقدت أبناءها نتيجة القصف والعدوان، مما يزيد من حجم المعاناة النفسية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن 12 ألفًا و316 امرأة فلسطينية استشهدن خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما يعكس حجم المجزرة المستمرة في القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن النساء في القطاع يواجهن تحديات جسيمة في مختلف المجالات، من الرعاية الصحية إلى الأوضاع النفسية والاجتماعية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة المستمرة.