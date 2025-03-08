ترامب يوقع أمرا بشأن كأس العالم 2026 ويستقبل إنفانتينو في البيت الأبيض

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا لإنشاء فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم لكرة القدم في 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

والتقى ترامب، الجمعة، في البيت الأبيض مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي قدَّم إلى ترامب نسخة من كأس العالم للأندية، وكرة قدم عليها اسمه احتفالا بمشاركة الولايات المتحدة في تنظيم كأس العالم 2026.

وسيتولى ترامب رئاسة فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم، بينما سيتولى نائبه جي دي فانس موقع نائب الرئيس، وسيقوم مدير تنفيذي -لم يُعلَن اسمه حتى الآن- بإدارة مختلف الفعاليات اللازمة لتنفيذ البطولة.

مكاسب اقتصادية

وأشارت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أنه يُتوقع أن تستضيف المدن التي ستقام بها مباريات البطولة نحو نصف مليون زائر، ما سيولّد نحو 480 مليون دولار من المبيعات في قطاعات السياحة والخدمات الفندقية ومبيعات التجزئة.

ومن المقرَّر أن تبدأ البطولة في يونيو/حزيران 2026، وهي أول نسخة لكأس العالم تقام في دول عدة منذ أكثر من عقدين.

وستشارك 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في استضافة مباريات البطولة، التي ستُلعب خلالها 104 مباريات.

يُذكر أن كأس العام 2026 سيكون النسخة الأولى من البطولة بالنظام الجديد الذي يضم 48 منتخبا.

ويدرس الفيفا اقتراحا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرجال عام 2030 إلى 64 فريقا، وهو ضعف عدد المنتخبات المشاركة في نسخة عام 2022 في قطر.